42. Rupertikirtag offiziell eröffnet

Es ist wieder soweit: Der Rupertikirtag hat in der Salzburger Altstadt Einzug gehalten. Die Fahrgeschäfte stehen, die Mandeln sind gebrannt und die Getränke eingekühlt. Mit dem traditionellen Bieranstich am Domplatz ist der Kirtag am Donnerstag offiziell eröffnet worden.

Begleitet von der Bürgergarde Salzburg und der Trachtenmusikkapelle Maxglan zieht der Festzug vom Alten Markt über den Residenzplatz und Kapitelplatz auf den Domplatz. Kirtag feiert 1.300 Jahre Rupert Unter den Salutschüssen der Bürgergarde wird die Marktfahne vom Salzburger Hanswurst Johannes Franz gehisst. Anschließend wird Kabarettist Peter Blaikner unter dem Motto "So geht's bei uns zua" lustige Anekdoten aus dem Salzburger Alltag erzählen. Heuer feiert der Rupertikirtag außerdem das 1.300-Jahr-Jubiläum des Salzburger Landespatrons Rupert.