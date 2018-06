Endbericht zu Vorfall am Golan präsentiert

Österreichs Soldaten waren am Golan stationiert. (Archivbild) - © JALAA MAREY / AFP

Am Dienstagvormittag wird der Bericht der Untersuchung zum Vorfall mit österreichischen Soldaten am Golan präsentiert. Untersucht wurde ein Vorfall aus dem Jahr 2012. Ein Video soll zeigen, wie österreichische Soldaten neun syrische Geheimpolizisten in den sicheren Tod fahren ließen. Die Untersuchungskommission sprach auch über die Lehren, die man aus den Vorfällen zieht.