„Live im Park“ startet im Volksgarten

„Wir haben in den kommenden Wochen mittwochs bis sonntags bis 2. September wieder ein cooles Programm gestaltet. Mir ist wichtig, Gemeinsamkeiten zu stärken, Vorurteile auszuräumen, den öffentlichen Raum für alle Menschen und Generationen attraktiv zu machen“, sagt Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Im Vorjahr zählte die Programmreihe insgesamt 30.000 Besucher. Dieses Jahr lässt sich die Stadt das Event 80.000 Euro kosten: „Eine sehr gute Investition, wie ich finde“, meint Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

“Live im Park” startet am Mittwoch

Den Auftakt am Mittwoch macht um 21 Uhr beim Open Air-Sommerkino der Film „Einer von uns“. Das Debüt von Regisseur Stephan Richter thematisiert einen wahren Fall, bei dem 2009 ein Polizist einen 14-Jährigen bei einem Einbruch in einem Kremser Supermarkt erschoss. Sportlich wird es am darauffolgenden Donnerstag: Zwischen 17 und 20 Uhr stehen Basketball mit der BBU Salzburg, Kanupolo und Stand-Up-Paddling, Copeira, dazu ein Zirkeltraining & Fit für den Alltag bei „Bewegt im Park“ auf dem Programm.

Taekwondo, Parkour und Boulderwand warten

Musikalisch geht es am Freitag weiter, dann stehen die ersten Live-Acts auf dem Programm. Ab 18 Uhr legen die DJs Matthieu/ I Flow auf. Sportlich wird es erneut am Samstag: Dann locken Taekwondo, historische europäische Kampfkunst, Longboard und Rollbrett, eine mobile Boulderwand, Parkour mit Onemove und Flag Football mit den Salzburg Ducks. (15.30 bis 19 Uhr).Als Höhepunkt heizen Manchester Snow (19.30 Uhr) und Coperniquo (21 Uhr) dem Publikum ein. Gemütlich geht es dann am Sonntag bei ersten Family Brunch zu (10 bis 15 Uhr). Die erste Festival-Tranche klingt an diesem Tag mit der Jamsession von Coperniquo aus (12 bis 16 Uhr).

Programm vom Wetter in Salzburg abhängig

Eine große Rolle spielt natürlich das Wetter. Alle Infos dazu gibt´s auf Facebook und auf der Website liveimpark.at. Bei Regen steht nur für die Samstags-Konzerte der Markussaal (Gstättengasse 16) als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung, und die Sommerkino-Filme werden bei Schlechtwetter im Das Kino gezeigt (Start 21 Uhr).