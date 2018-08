LIVE: Kunasek und Mogherini treten vor Presse

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat vor dem informellen EU-Verteidigungsrat am Donnerstag in Wien ein Treffen mit den Kollegen aus dem Westbalkan für den 26. September in Graz angekündigt. Bereits am Donnerstag wird es mit EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Wir übertragen LIVE ab 12 Uhr.

Beim gestrigen Abendessen mit seinen EU-Kollegen sei über ein "eigenes strategisches Format" diskutiert werden, um nicht nur über, sondern auch mit diesen Ländern zu beraten, so Kunsaek. "Sehr nützlich" sei die Debatte über den Westbalkan gewesen, urteilte Mogherini. Diese Länder seien in Europa stets als eine "instabile Region" wahrgenommen worden, jetzt rede man aber über eine "verstärkte Kooperation". Mogherini lobte das Engagement des österreichischen EU-Ratsvorsitzes bezüglich der EU-Annäherung Südosteuropas – Albanien, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo. Die Außenminister dieser Länder werden auch in den kommenden Tagen bei Gesprächen in Wien sein.