Mit dabei sind ÖVP-Klubchef August Wöginger und AUVA-Obmann Anton Ofner.

Proteste gegen Zerschlagung der AUVA

Die Zukunft der Versicherung wird damit just an jenem Tag vorgestellt, an dem österreichweit gegen deren Zerschlagung protestiert wird. Angedroht wurde dies im Koalitionspakt der türkis-blauen Regierung, um Einsparungen für die in die AUVA einzahlenden Arbeitgeber im Ausmaß von 500 Millionen Euro zu erreichen.

