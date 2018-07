Schalke 04 und Hohe Tauern verlängern Zusammenarbeit bis 2021

“Wir freuen uns über die vorzeitige Verlängerung der Partnerschaft mit unserem offiziellen Tourismus-Partner, der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Bereits zum dritten Mal in Folge genießen wir dort neben exzellenten Trainingsmöglichkeiten und attraktiven touristischen Angeboten auch wieder die einmalige Gastfreundschaft und fühlen uns hier inzwischen wie zuhause”, sagt der Marketingvorstand des FC Schalke 04, Alexander Jobst, beim Pressetermin.

Schalke 04 daheim in Mittersill

Vor zwei Jahren begann die Zusammenarbeit zwischen dem FC Schalke 04 und dem Nationalpark Hohe Tauern, nun geht die Kooperation bis 2021 in die vorzeitige Verlängerung. Nach der erfolgreichen Partnerschaft der Schalker und der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern in den vergangenen Jahren bestreiten die Königsblauen auch in diesem Jahr wieder ihre Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2018/19 im Salzburger Land.

Viele Freundschaften entstanden

Der Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Christian Wörister, zeigt sich erfreut: “Neben der Profimannschaft mit den bekannt leidenschaftlichen und zahlreichen Fans, wo schon viele persönliche Freundschaften zwischen den Menschen aus dem Ruhrpott und den Hohen Tauern entstanden sind, gibt es auf Schalke ein einzigartiges Netzwerk an Sponsoren und Partnern, welche wir auch bereits zum dritten Mal bei uns in der Region begrüßen dürfen.”