LIVE: Warum der SAK nicht aufzuhalten ist

Mit der Bestellung von Andreas Fötschl als Trainer kehrte beim SAK wieder der Erfolg zurück. Von 13 Spielen als Chefcoach bei Blau-Gelb verloren die damals abstiegsgefährdeten Städter nur drei Duelle. Das Blatt wendete sich prompt. Mit Präsident Christian Schwaiger, dem sportlichen Leiter Walter Larionows und Co. will man beim SAK in Zukunft größere Brötchen backen.

SAK-Trainer Andreas Fötschl (dunkelblau) stimmt sein Team auf den Saisonstart in der Salzburger Liga ein./Krugfoto ©

Ziel Titelgewinn: Keine Zeit für halbe Sachen

Mit dem Ligahit zum Saisonstart gegen Mitfavoriten Neumarkt startet der SAK am Freitag die “Mission Titelgewinn”. Eine Woche später wartet mit Eugendorf das zweite Team, das im Vorjahr den Städtern den Zahn zog. Neben Meister Bischofshofen setzte es für Jukic und Co. just gegen die Topteams die einzigen Niederlagen. Es bleibt also keine Zeit für halbe Sachen. Spieler wie Robert Strobl, Hans-Peter und Markus Berger sowie Stefan Federer wissen dies allerdings nur allzu gut und werden ihre Favoritenrolle gleich zu Beginn auf dem Platz beweisen wollen.

Salzburger Liga: 1. Runde

Freitag um 19:00 Uhr: TSV Neumarkt : SAK 1914

Freitag um 19:30 Uhr: SK Adnet : SK Strobl

Samstag um 17:00 Uhr: SC Golling : UFC Altenmarkt

Samstag um 17:00 Uhr: SV Bürmoos : UFV Thalgau

Samstag um 17:00 Uhr: ÖTSU Hallein : FC Zell am See

Samstag um 17:00 Uhr: SV Straßwalchen : SV Austria Salzburg

Samstag um 17:00 Uhr: TSU Bramberg : FC Puch