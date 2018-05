Haslauer holt neue Gesichter in Regierung

Das Parteipräsidium der Salzburger ÖVP hat dem Koalitionsvertrag einstimmig zugesagt. Wilfried Haslauer wartete am Sonntag mit einer Überraschung auf: Er holte zwei neue Landesräte in die Regierung. Zum einen wird der derzeitige JVP-Chef Stefan Schnöll (ÖVP) die Agenden Verkehr, Infrastruktur und Sport übernehmen. Der Salzburger gilt als enger Vertrauter von Bundesparteichef Sebastian Kurz. Die Pinzgauerin Maria Hutter (36), Pädagogin, Lehrerin und in der Landwirtschaft tätig, wird Landesrätin für Bildung, Naturschutz und Nationalparks.



Pallauf wird wieder Landtagspräsidentin

Die derzeitige Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf wird wieder Landtagspräsidentin. Pallauf, die erst im Jänner die Agenden des zurückgetretenen Wohnbau- und Verkehrslandesrates Hans Mayr (früher Team Stronach) übernommen hatte, hatte diese Funktion bereits nach der Wahl 2013 fast fünf Jahr lang inne gehabt. Landeshauptmann Haslauer behält seine Ressorts und wird zusätzlich dazu noch den Bereich der Museen übernehmen. Christian Stöckl bleibt Landeshauptmann Stellvertreter.

Von Links: Christian Stöckl, Daniela Gutschi, Brigitta Pallauf, Wilfried Haslauer, Maria Hutter, Thomas Schnöll und Josef Schwaiger. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Schellhorn tritt Nachfolge von Rössler an

Bei den Grünen tritt Landesrat Heinrich Schellhorn die Nachfolge von Astrid Rössler an. Diese hat sich am Sonntag unter Tränen von den Parteimitgliedern verabschiedet.

Mitgliederversammlung der NEOS

Schließlich tagt am Nachmittag (ab 13.00 Uhr) auch die Landesmitgliederversammlung der Neos. Die offizielle Unterzeichnung des Koalitionspaktes erfolgt dann am Montagvormittag.

(SALZBURG24/APA)