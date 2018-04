Liverpool ließ gegen West Bromwich Punkte liegen

Ein Tor von Salah reichte Liverpool nicht für einen Sieg - © APA (AFP)

Der Champions-League-Halbfinalist Liverpool hat drei Tage vor dem Hinspiel gegen AS Roma einen weiteren Schritt verpasst, auch in der kommenden Saison in der Königsklasse zu starten. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam beim Tabellenletzten West Bromwich trotz einer Zwei-Tore-Führung am Samstag nur zu einem 2:2 (1:0).