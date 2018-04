Liverpool mit veränderter Startelf gegen Stoke torlos

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp veränderte seine Startelf im Vergleich zum 5:2 im Roma-Match auf fünf Positionen. Neben dem verletzten Alex Oxlade-Chamberlain fehlte am Samstag auch Sadio Mane mit Wadenproblemen. Der Tabellendritte hatte aber weiter gute Chancen, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Stoke verbesserte sich vorerst um eine Position auf den drittletzten Rang, der rettende 17. Platz war aber zumindest drei Zähler entfernt.

(APA/dpa/Ag.)