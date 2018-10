Liverpool sprang mit 4:1-Sieg an Tabellenspitze

Mohamed Salah darf sich freuen - © APA (AFP)

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für zwei Tage die Führung übernommen. Die “Reds” feierten am Samstag einen ungefährdeten 4:1-Heimerfolg gegen Cardiff City und überstanden auch die zehnte Saisonpartie ohne Niederlage. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt drei Punkte, die “Citizens” würden Rang eins am Montag mit einem Sieg bei Tottenham wieder zurückerobern.