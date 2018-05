LIVESTREAM: Astrologin Daniela Hruschka beantwortet auf SALZBURG24 eure Fragen

“Der 15. Mai ist astrologisch gesehen einer der wichtigsten Tage des Jahres”, erklärt die Astrologin im Gespräch mit SALZBURG24. Drei Großereignisse stehen demnach an: Nicht nur dass Uranus für die nächsten sieben Jahre in den Stier und Mars für die kommenden fünf Monate in den Wassermann wandert, sondern es gibt auch einen Stier-Neumond. So viel Bewegung eröffnet auch uns die Chance zur Veränderung.

LIVE: Daniela Hruschka beantwortet eure Fragen

Euch steht eine neue berufliche Herausforderung bevor oder ihr wollt privat etwas ändern? Am kommenden Mittwoch (16. Mai) um 15 Uhr beantwortet Daniela Hruschka eure Fragen und gibt Denkanstöße und Impulse für die kommende Zeit. Ihr wollt dabei sein? Dann schickt eure Fragen an: fragen@salzburg24.at.

Astrologin Daniela Hruschka benötigt für ihre Expertise zudem Datum, Ort und Zeit eurer Geburt. Weder diese Daten noch euer Name werden im LIVESTREAM veröffentlicht.