LIVESTREAM: Energetik-Affäre an Wiener Krankenhaus: Verantwortliche geben Konsequenzen bekannt

In der Causa rund um die Energetiker-Affäre am Wiener Krankenhaus Nord wurde für Dienstagvormittag eine Pressekonferenz einberufen. Am Montag sind alle beteiligten Personen befragt worden, für heute erwartet man neue Erkenntnisse. Wir übertragen ab 10 Uhr im LIVESTREAM.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) am Montag die Befragung aller Personen, die an der Bestellung des "Bewusstseinsforschers" für das Krankenhaus Nord beteiligt gewesen sein sollen, durchgeführt. Bei jenem Energetiker, der für seine Dienste 95.000 Euro bekommen haben soll, handelt es sich um einen ehemaligen Autohändler aus dem Flachgau. Bei der Pressekonferenz werden die Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und der KAV-Vorstand, Generaldirektorin-Stellvertreterin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Direktor Herwig Wetzlinger und Direktor Michael Binder zu Wort kommen. (APA) Flachgauer in Affäre involviert 95.000 Euro für "Reinigung"