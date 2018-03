LIVESTREAM: Grödigs Neo-Coach Mario Messner stellt sich vor

Seine Premiere gegen Schlusslicht Alberschwende nahm mit dem 4:1-Sieg ein glückliches Ende. Nach drei Monate Vorbereitung, in der er mit seinem neuen Trainerteam der Mannschaft die Spielphilosophie näher brachte, geht es in der Regionalliga West nun um Punkte. “Im vorletzten Saisonspiel geht es gegen Anif, bis dahin wollen wir an der besten Mannschaft der Liga dran bleiben, um den Fans ein absolutes Spitzenspiel bieten zu können”, sagte Messner.

In seiner aktiven Karriere schnürte Mario Messner (Mitte) die Schuhe unter anderem für Austria Salzburg./Krugfoto ©

Messner bei ÖFB-Cupsieg beteiligt

Doch wer ist dieser Messner? Im Jänner wechselte er gemeinsam mit “Co” Bernhard Kletzl und Tormanntrainer Alex Trappl an den Untersberg. In der Salzburger Fußballlandschaft ist sein Name noch nicht so geläufig, dafür kennt man ihm im benachbarten Oberösterreich umso besser. Nach sehr erfolgreichen Stationen bei seinem Heimatverein St. Pantaleon und in Munderfing wurde Messner Nachwuchsleiter bei LASK/Pasching, wo er gleichzeitig auch Paschings Juniors betreute. Als zweiter Co-Trainer von Gerald Baumgartner war er 2013 zudem am sensationellen Sieg im ÖFB-Cup beteiligt.

Zuletzt war Mario Messner drei Jahre lang Chef-Trainer bei Union St. Florian in der Regionalliga Mitte, wo er in seiner Debüt-Saison Platz drei samt Punkterekord erreichen konnte. Mehr wird er uns beim Talk in der SALZBURG24-Redaktion erzählen.