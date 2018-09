Marcel Hirscher verlängert mit Hauptsponsor Raiffeisen

Die Unterzeichnung muss also nicht zwingend bedeuten, dass der demnächst Vater werdende, 29 Jahre alte Doppel-Olympiasieger auch noch zwei Saisonen lang Skirennen fährt. Abgedreht ist auch ein 2019 ins Fernsehen kommender und sehr amüsanter TV-Werbespot zusammen mit Hermann Maier, bei dem es um Bauen und Wohnen geht. “Es war mehr Gaude als Arbeit”, erklärte Hirscher schmunzelnd.

Hirscher: Bereits zehn Trainingstage

Der Salzburger hat bereits an die zehn hochqualitative Trainingstage in den Beinen. Kommende Woche soll voraussichtlich im Pitztal der erste Saison-Vergleich mit seinen ÖSV-Teamkollegen erfolgen. Die WM-Saison 2018/19 beginnt für die Herren am 28. Oktober mit dem Weltcup-Riesentorlauf in Sölden.

Bereits am Mittwoch hatte Hirscher gemeinsam mit Sponsor Under Armour zu einem Medienevent nach Hallein (Tennengau) geladen. HIER findet ihr die Bilder dazu.

(APA/S24)