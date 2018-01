Zu seinem Amtsantritt lädt der neue ÖFB-Teamchef Franco Foda am Montagnachmittag in Wien zu einer Pressekonferenz. Mit am Podium ist auch ÖFB-Präsident Leo Windtner. Wir übertragen ab 14 Uhr im LIVESTREAM.

Für seine bereits absolvierte Premiere am 14. November im Happel-Stadion gegen Uruguay samt dem davor stattfindenden Lehrgang in Marbella wurde Foda von seinem Ex-Club Sturm Graz freigestellt. Sein Teamchef-Vertrag begann mit 1. Jänner 2018 und endet am 31. Dezember 2019 mit Option auf Verlängerung bis Sommer 2020, sollte sich das ÖFB-Team für die EM qualifizieren. (APA)