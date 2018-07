Österreich empfängt Irans Präsident Rouhani

Bereits zuvor traf Rouhani auf seinen österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen. Mit dem Besuch wollen Österreich und der Iran vor allem ein gemeinsames Bekenntnis zum nach dem US-Ausstieg im Mai ins Wanken geratenen Atomdeal abgeben, der vor knapp drei Jahren in Wien unterzeichnet worden war.

Terrorvorwürfe überschatten Wien-Besuch Rouhanis

Terrorvorwürfe gegen einen Wiener Botschaftsmitarbeiter überschatten den Besuch. Das Außenministerium hatte am Dienstag bekannt gegeben, einem iranischen Diplomaten den offiziellen Status abzuerkennen, weil gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Er war am Wochenende in Deutschland gefasst worden, weil er in einen Anschlagsplan auf ein Treffen iranischer Oppositioneller involviert gewesen sein soll. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif, der Rouhani begleitet, zeigte sich empört über die Vorwürfe, die Teheran in die Schuhe geschoben worden seien.

Rouhanis Visite, die von Protesten des irankritischen Bündnisses “Stop the Bomb” begleitet wird, soll einem Bekenntnis zum Wiener Atomdeal dienen. Es ist der erste Europa-Besuch des iranischen Präsidenten seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen. Bei dem Besuch sollen aber auch die Themen Menschenrechte, Verhältnis zu Israel und Holocaust zur Sprache kommen. Dieser war von führenden Politikern im Iran in der Vergangenheit mitunter geleugnet worden.

(APA)