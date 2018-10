LIVESTREAM: So geht es mit der Regionalliga weiter

Nachdem Tirol und Vorarlberg die RLW-Reform – ohne einem konstruktiven Gespräch mit den Vertretern aus Salzburg – bis zum österreichischen Fußballverband (ÖFB) “durchgeboxt” haben, setzte der Fußballverband aus der Mozartstadt Anfang September ein Zeichen und kündigte die Westliga-Vereinbarung. Es entstand der Anschein, als ob Präsident Herbert Hübel und Geschäftsführer Peter Haas mit allen Verantwortlichen aus Salzburg Druck auf den ÖFB ausüben wollten.

Westliga-Revolution steht bevor

Vorschläge bezüglich der Westliga-Zukunft gab es bislang wie Sand am Meer. Eine davon lautete, dass Salzburg künftig mit Oberösterreich eine von insgesamt vier Regionalligen stellen solle. “Ich kann mir vier statt der bisherigen drei Regionalligen sehr gut vorstellen. Nur in dieser Konstellation wäre mit den Bundesländern Wien, Burgenland, Niederösterreich der Osten abgedeckt. Mit Tirol und Vorarlberg der Westen. Dazu kämen noch Salzburg und Oberösterreich sowie die Steiermark und Kärnten”, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner bereits am 11. September.

Der zweite Vorschlag kommt aus Tirol und Vorarlberg, welche die gescheiterte Eliteliga aus den 90er Jahren wiederbeleben wollen. Salzburg ist strikt dagegen und wehrt sich mit allen Mitteln. Der ÖFB will seine Entscheidung erst am 14. Dezember preisgeben.

Hypercube analysiert Ligenformat der Regionalliga

Kasper van Vliet besucht im Auftrag vom Beratungsunternehmen Hypercube am Donnerstag den Salzburger Landesverband und zeigt dabei die Unterschiede in Bezug auf die sportliche Stärke, die lokale Wirtschaft und die Bevölkerung auf. Zudem wird er auf die Auswirkungen der Themenschwerpunkte auf die Region hinweisen. Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen wird das Ligenformat und allfällige Lizenzkriterien diskutiert werden.