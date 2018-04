LIVETICKER: Eis-Bullen kämpfen um ersten Matchpuck

Die Red Bulls schlugen nach der Niederlage am Donnerstag eindrucksvoll zurück und behielten in einem wahren Krimi, in dem abwechselnd die Tore fielen, die Nerven. Erst im Schlussdrittel übernahmen sie die deutliche Führung und spielten den Sieg nach Hause.

Nach zwei Auswärtspartien hat der Favorit am Sonntag in der Salzburger Eisarena die Chance zur erstmaligen Führung in der Best-of-seven-Serie. “Der Ausgleich in der Serie ist ganz wichtig, aber am Sonntag wird es im Heimspiel noch härter, da müssen wir wieder alles geben, um in der Finalserie vorzulegen”, sagte Headcoach Greg Poss.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia -:- (-:-), (-:-), (-:-)

Tore: