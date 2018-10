LIVETICKER: FC Salzburg empfängt Celtic Glasgow

Wenn der Unparteiische Sergii Boiko (Ukraine) um 18.55 in die Pfeife bläst, richten sich wohl europaweit die Blicke der Scouts nach Wals-Siezenheim. Mit dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale in der Vorsaison weckten viele Talente Begehrlichkeiten internationaler Topklubs. Chelsea, Manchester United, Juventus und Arsenal sollen den bereits gereiften Rohdiamten wie Hannes Wolf, Amadou Haidara und Xaver Schlager auf deren Notizblöcken haben. “Das sind nur Nebengeräusche. Wenn die Jungs ins Spiel gehen, denken sie maximal an die Familie, Freundin oder an ihre Frau”, erklärte Salzburg-Trainer Marco Rose.

Rose: “In Europa begeistern”

Weit über die nationalen Grenzen hinaus sind die Salzburger für ihre irre Erfolgsserie bekannt. Bewerbsübergreifend hat in 48 Versuchen kein Team den österreichischen Serienmeister in die Knie zwingen können. Sowohl Dortmund, Olympique Marseille und Lazio Rom scheiterten an den Super-Bullen. Im Vorfeld streute Celtic Glasgow den Salzburgern mit dem Titel als “bestes Pressing-Teams Europas” Rosen. Gleich wie die Römer verzichteten die am frühen Mittwochabend angereisten Schotten auf ein Training in Wals-Siezenheim. Was Lazio widerfahren ist, ging in die Geschichtsbücher der roten Bullen ein. Nach einer einer 2:4-Auswärtsniederlage wurden die Römer mit 4:1 vom Platz geschossen und schieden im Viertelfinale aus. “Wir wollen in Europa weiter mit unserem Fußball begeistern und ein gutes Spiel zeigen”, sagte Rose.

Sowohl Salzburg als auch Celtic könnten sich mit einem Sieg um drei Punkte absetzen und die Tabellenführung in Gruppe B der UEFA Europa League übernehmen. Beide Klubs starteten mit einem Erfolg in die Saison: Der österreichische Meister gewann bei RB Leipzig mit 3:2, während der schottische Meister dank eines späten Tores in Glasgow mit 1:0 gegen Rosenborg triumphierte.

Europa League: FC Salzburg – Celtic Glasgow -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer- Haidara, Samassekou, Junuzovic, X. Schlager – Gulbrandsen, Dabbur

Celtic: Gordon – Lustig, Hendry, Boyata, Tierney – Brown, Ntcham – Forrest, McGregor, Sinclair – Griffiths