LIVETICKER: Salzburg will Leistungsexplosion gegen den WAC fortsetzen

Im 48. Pflichtspiel der Saison will Salzburg nach der zweiwöchigen Länderspielpause den Lauf ungebremst fortsetzen. “Ich hätte gerne weitergespielt, weil die Mannschaft gut drauf war”, sagte Coach Rose, der auf einen fitten Kader bauen kann. Er habe diesbezüglich aber keine Bedenken. “Die Mannschaft hat die Verpflichtung, den roten Faden wieder aufzunehmen und die gewohnt starke Leistung auf den Platz zu bringen. Ich habe dafür absolutes Vertrauen.”

WAC sieht in Salzburg wenig Land

Gegen den Wolfsburger AC sind die Salzburger in der Bundesliga in allen Heimspielen bislang unbesiegt. Sieben Siege und vier Remis lautet die stolze Bilanz gegen den Tabellenvorletzten. In der laufenden Bundesliga-Saison kassierten Walke, Ramalho, Ulmer & Co. erst 19 Gegentore – mit Abstand die wenigsten. Noch beeindruckender: In den vergangenen zehn Heimspielen gab es für die Roten Bullen lediglich zwei Gegentore.

Die Länderspielpause ist vorbei und es steht schon wieder die nächste intensive Phase bevor! ⚽ | Am SA, den 31.03.2018 geht’s ab 18:30 Uhr heiß her in der Red Bull Arena gegen den @WolfsbergerAC: https://t.co/uICfanSfjp DEIN TIPP für dieses Bundesliga-Duell? #RBSWAC @OEFBL pic.twitter.com/ilwgPvql2s — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 29. März 2018

Seekirchner Ibertsberger coacht den WAC

Beim WAC ist nach der Beurlaubung von Heimo Pfeifenberger ein neuer Chef am Werk. Der vormalige Seekirchener Co-Trainer Robert Ibertsberger übernahm interimistisch, nachdem Clubchef Dietmar Riegler bei der Suche nach dem Pfeifenberger-Nachfolger “keinen Schnellschuss” machen will. Andreas Herzog sagte den Wolfsbergern nach einem Gespräch ab. Da Salzburg seit 37 Partien ungeschlagen ist und sich nach einer Leistungsexplosion stark präsentieren, wird das Duell für “Ibi” eine Mammutaufgabe. Ibertsberger kündigte jedoch einen engagierten Auftritt an. “Wir erwarten uns, dass jeder einzelne Spieler extrem viel investiert. Wir fahren nicht nach Salzburg, um Schadensbegrenzung zu betreiben”, betonte der Salzburger, der von 2006 bis 2010 im Red-Bull-Nachwuchs als Trainer tätig war.

Rose künftig bei RB Leipzig?

Bei einem Pressetermin machten Spekulationen rund um Salzburg-Coach Rose die Runde. Der Deutsch konnte diesen aber wenig abgewinnen, wonach er als künftiger Trainer von RB Leipzig gehandelt wird. Sollte Ralph Hasenhüttl den deutschen Bundesligisten im Sommer verlassen, brachte die “Sport Bild” Rose als Nachfolger ins Spiel. Der gebürtige Leipziger stellte dazu fest: “Wir haben große Ziele in den nächsten Wochen. Deshalb interessieren mich diese Gerüchte weniger.”