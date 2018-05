Wolf in Salzburg: Land stellt Fünf-Punkte-Aktionsplan auf

Einige fühlen sich vom Wolf bedroht, die anderen freut dessen Rückkehr in Salzburg. - © APA

Nach mehr als zehn Wolf-Verdachtsfällen in Salzburg sieht sich das Land zum Handeln gezwungen. Mit Hubert Stock wurde ein eigener Wolfsbeauftragter installiert. Der selbst betroffene Landwirt soll alle Beteiligten an einen Tisch bringen und mit an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.