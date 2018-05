LIVETICKER zum Landescupfinale zwischen Straßwalchen und Pinzgau

Am Mittwoch kommt es um 19 Uhr zur Final-Premiere von Gastgeber Straßwalchen und dem Westligsten FC Pinzgau. Im 14-jährigen Bestehen des Stiegl-Landescups war das Finale für beide Teams unerreichbar. Just zum elfjährigen Vereinsjubiläum des FC Pinzgau, der aus einer Spielgemeinschaft vom 1. Saalfeldner SK und ESV Saalfelden entstand, will der Klub den scheidenden Trainer Markus Fürstaller mit dem Titel verabschieden.

“Debütantenball” als Belohnung

Wirft man einen Blick auf den Weg ins Finale, können beide Teams große Klubs auf deren Abschussliste vorweisen. Während Straßwalchen in sechs Partien nur drei Gegentore erhielt und Titelverteidiger Grödig aus dem Bewerb kickte, behielt Pinzgau unter anderem gegen Zell am See, Liga-Konkurrent Wals-Grünau und gegen den SAK die Oberhand. Nun folgt für beide Debütanten das Finale als Belohnung. “Jetzt wollen wir auch den Titel und uns für die harte Arbeit belohnen”, gab sich Straßwalchen-Trainer Michael Kalhammer kämpferisch, der nur auf den gesperrten Sebastian Greisinger verzichten muss.

Titel als Krönung für Fürstaller

Auch Fürstaller, der seine Trainerfunktion nach dem Spiel zurücklegen wird, brennt auf sein erstes Finale: “Ein Abschied mit dem Titel wäre natürlich wünschenswert. Aber dazu muss die Mannschaft beweisen, dass sie eine Liga höher spielen und unbedingt siegen wollen.” Danijel Tosic, Alexander Gadenstätter und David Popovic werden bei den Saalfeldener fehlen.

Cupfinale: Straßwalchen – Pinzgau -:- (-:-)

Tore: