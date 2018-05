LIVETICKER zum Westliga-Gipfel zwischen Grödig und Anif

Am Muttertag knistert es am Fuße des Untersbergs. Das Duell um die Westliga-Krone zwischen Grödig und Anif steht an. Nur ein Grödiger Sieg kann die Titelverteidigung des Erzrivalen verhindern. Wir berichten ab 13.50 Uhr im LIVETICKER vom Liga-Showdown und liefern euch ab etwa 15.45 Uhr per LIVESTREAM die ersten Bilder.

Der Leader brennt auf die Westliga-Krone und will sich in der “Höhle des Löwen” erneut zu Salzburgs bestem Amateurteam krönen. Die letzten drei Duelle gingen an den Ex-Bundesligisten – eine Bilanz die für Hoffnung am Fuße des Untersbergs sorgt. Hier könnt ihr euch einen kompakten Westliga-Überblick zum schwarzen RLW-Samstag verschaffen. Regionalliga West: 29. Runde SV Wörgl : FC Pinzgau Saalfelden 3:2 (0:1)

FC Mohren Dornbirn 1913 : FC Hard 1:1 (1:1)

Alberschwende : SC Schwaz 1:4 (0:2)

FC Kufstein : TSV McDonald´s St. Johann 3:2 (1:2)

FC Wacker Innsbruck II : Altach Amat. 1:1 (1:1)

VfB Hohenems : SV Wals-Grünau 5:2 (2:0)

SV Seekirchen : FC Eurotours Kitzbühel 0:1 (0:0)