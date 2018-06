Lkw aus Salzburg überrollt Radlerin in Bayern: Tot

Der tödliche Crash ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag auf der B20 in Piding. Die 77-Jährige wollte die Straße gerade mit ihrem Fahrrad überqueren und übersah dabei den aus Richtung Freilassing kommenden Lkw samt Anhänger. Das Fahrzeug erfasste die Einheimische, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die B20 war knapp drei Stunden lang komplett gesperrt.

Ermittlungen gegen Lkw-Lenker

Den genauen Unfallhergang wird nun ein Gutachter klären, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Auch der Fahrtenschreiber des Lkw wird ausgewertet, um die gefahrene Geschwindigkeit festzustellen.

Gegen den 55-jährigen Lkw-Fahrer aus Österreich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Zugelassen ist das Fahrzeug nach S24-Infos im Pinzgau. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.