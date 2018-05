Motorrad contra Lkw in Krimml: Biker schwer verletzt

Der 57 Jahre alte Oberösterreicher war demnach in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern auf der Krimmler Landesstraße (L113) unterwegs, berichtet die Polizei am Abend in einer Aussendung. Beim Überholen eines anderen Bikers kollidierte der Lenker seitlich mit einem ihm entgegenkommenden Lkw.

Schwerer Motorradunfall auf L113

Mit schweren Verletzungen blieb der Oberösterreicher nach dem Crash am Boden liegen. “Die schwerverletzte Person wurde vom Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen”, informierte Rot-Kreuz-Sprecherin Marie Schulz bereits am Nachmittag auf SALZBURG24-Anfrage.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang angekündigt.