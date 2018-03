Lkw fährt in Saalfelden auf Pkw auf: Zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Die 31-jährige Lenkerin hielt ihren Pkw vor einem Schutzweg an. Ein nachfolgender 68-jähriger Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto auf.

Saalfelden: Mutter und Sohn bei Auffahrunfall verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden die Lenkerin und ihr fünf Monate alter Sohn unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte sie ins Krankenhaus Zell am See ein. Der Bereich der Unfallstelle war für eine halbe Stunde nur einspurig befahrbar, berichtet die Polizei am Montag.