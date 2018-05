Lkw-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der Notarzt war nach einem Lkw-Unfall auf der A1 gefordert. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer kam am Dienstag auf der Westautobahn (A1) in der Gemeinde Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte 70 Meter in die Tiefe. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.