Schwertransporter in Gleinalmtunnel in Brand

Alle Personen haben den Tunnel verlassen können, teilte die Asfinag auf APA-Anfrage mit. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um rund 50 Personen, die aus der verqualmten Röhre flüchten konnten. Der Brand ging offenbar von einem Sondertransporter aus, der einen Kranaufsatz geladen hatte. Zehn Feuerwehren waren mit dem Löschen befasst.

Bundesheer zur Unterstützung angefordert

Laut dem Sprecher des Bundesheeres, Michael Bauer, wurden Soldaten zur Unterstützung angefordert. 60 bis 80 Personen sollen zwischenzeitlich in der Kaserne in St. Michael versorgt werden, teilte er via Twitter mit.

Im Gleinalmtunnel brennt es. Offensichtlich ist die Evakuierung des Tunnels erforderlich. Das #Bundesheer wurde zur Assistenz angefordert und wird ca. 60-80 Personen in die Kaserne nach St. Michael transportieren und dort betreuen, verpflegen und versorgen. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 5. Oktober 2018

Enormer Stau durch Brand im Gleinalmtunnel

Der ÖAMTC berichtete von enormen Verkehrsbehinderungen in Folge des Brandes. “Man kann nur großräumig ausweichen”, sagte Harald Lasser vom Club. Auf der Semmering Schnellstraße (S6) und auf der Brucker Schnellstraße (S35) zwischen Bruck/Mur und Frohnleiten ging es nur sehr mühsam weiter, immer wieder blieb der Verkehr komplett stehen.

Brand eines Sondertransporters im Gleinalmtunnel. Auch die #feuerwehrbruck wurde zur #feuerwehr Unterstützung alarmiert. Der KRSF-Tunnel ist mit 4 Mann vor Ort, unser Tunneloffizier unterstützt in der Asfinag Tunnelwarte in Bruck. pic.twitter.com/115Sm41yiJ — Stadtfeuerwehr Bruck (@FeuerwehrBruck) 5. Oktober 2018

