Lkw kollidiert auf B145 mit Auto: Drei Verletzte

Laut Polizei war der 46-jährige Lkw-Lenker mit einer Lieferung unterwegs, als der Autofahrer ihn überholen wollte. Auf Höhe der Vorderachse lenkte der Lkw-Fahrer plötzlich nach links, da er in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte.

Lkw kracht gegen Auto: Drei Verletzte

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge der Kollision riss sowohl beim Pkw als auch beim Lkw die Vorderachse aus. Durch den Aufprall wurde der Lastwagen einige Meter verschoben, verfehlte dadurch die Hauseinfahrt und stürzte über die Straßenböschung. Er blieb in den Büschen hängen. Das Auto kam am linken Fahrbahnrand ins Schleudern, kam aber noch am Asphalt zum Stehen.

Der Lkw-Lenker aus Linz-Land verletzte sich unbestimmten Grades, der Autofahrer und seine Beifahrerin, ebenfalls aus Linz, wurden leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte alle drei ins Landeskrankenhaus nach Bad Ischl.