Lkw-Lenker in Straßwalchen mit Pistole bedroht

Nachdem der Serbe den Flachgauer Lkw-Fahrer mit dem Revolver bedroht hatte, machte er sich aus dem Staub. Er wurde kurz darauf von Polizisten in Neumarkt (Flachgau) gestoppt. Die Beamten stellten die Pistole mit dem Kaliber 38 Special, einen dazugehörigen Holster und fünf Patronen sicher.

Polizei: Pistole war nicht geladen

Zu diesem Zeitpunkt sei die Waffe nicht geladen gewesen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. Der 54-Jährige wurde wegen des Verdachtes der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Zu dem Vorfall habe er sich nicht geäußert, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Serben wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein (Tennengau) eingeliefert.