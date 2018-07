Lkw-Lenker mit 1,5 Promille auf A10 unterwegs

Gegen 4.30 Uhr kontrollierten Polizisten den 66-jährigen Türken, der mit einem beladenen Sattelschlepper unterwegs war. Ein Alko-Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Einen weiteren Alkotest habe der Mann verweigert, so die Polizei am Vormittag in einer Presseaussendung.

Lkw-Lenker gestoppt und angezeigt

Zudem konnte der Lkw-Fahrer keine gültige Genehmigung nach dem Güterbeförderungsgesetz vorweisen. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und hoben eine Sicherheitsleistung ein. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.