Lkw schleifte Auto 250 Meter auf A1 mit: Zwei Verletzte

Der Lkw schleifte ein Auto mit, zwei Menschen wurden verletzt. - © APA/BARBARA GINDL

Sekundenschlaf hat am Montag einen schweren Unfall auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) ausgelöst. Ein 23-jähriger Wiener stieß um 11.35 Uhr mit seinem Pkw ungebremst gegen das Heck eines Sattelschleppers. Er gab an, kurz eingenickt zu sein.