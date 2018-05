Lkw-Verkehr auf Salzburgs Autobahnen heuer stark gestiegen

Der Lkw-Verkehr auf Salzburgs Straßen nahm heuer zu. - © APA/dpa/Josef Reisner

Was Autofahrer empfinden, wird nun auch durch Daten bestätigt: Der Lkw-Verkehr hat heuer in Salzburg erneut deutlich zugenommen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse (Verkehrsclub Österreich) von Daten der Asfinag zeigt. Auf der A1 waren bei Wals in den ersten drei Monaten bereits 580.000 Lkw unterwegs, auf der A10 bei Anif rund 560.000, ergibt je nach Abschnitt einen Zuwachs von drei bis vier Prozent.