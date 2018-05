Trotz starken Gegenwindes und enormen Wellenganges hatte die 27-jährige Kärntnerin am Sonntag laut eigenen Angaben ein besseres Gefühl als am Vortag. “Dieses Wochenende war für mich immens wichtig, weil man sieht, wo man steht. Da ist Annekatrin immer eine sehr gute Richtmarke”, sagte Lobnig, die ihr Set-up für den Weltcup-Auftakt in Belgrad (1.-3. Juni) gefunden hat.

(APA)