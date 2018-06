Lösbare Aufgaben für LASK und Admira in 2. EL-Quali-Runde

Trainer Oliver Glasner freut sich auf Europa-League-Quali - © APA

Als gesetzte Teams finden der LASK und Admira Wacker Mödling in der 2. Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League überwindbare Hürden vor. Die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon brachte am Mittwoch für den LASK das norwegische Team Lilleström SK im Hinspiel am 26. Juli daheim als Gegner. Die Admira trifft auf ZSKA Sofia oder Riga FC und hat im Rückspiel am 2. August Heimrecht.