Löwenbaby in Wohnung bei Paris entdeckt

In einer Wohnung bei Paris ist ein Löwenbaby entdeckt worden. Das eineinhalb Monate alte Weibchen sei in einem Kinderbett in der Gemeinde Valenton südöstlich der französischen Hauptstadt aufgefunden worden, hieß es am Mittwoch vonseiten der Ermittler. Der 30 Jahre alte Halter wurde wegen illegalen Besitzes eines Wildtiers in Gewahrsam genommen.