Lokal brennt in Bischofshofen

Der Brand wurde rasch gelöscht. - © FF Bischofshofen

24 Feuerwehrleute rückten am Samstag mit sechs Einsatzfahrzeugen zu einem Brand eines Lokals in Bischofshofen (Pongau) aus. Die Gasteiner Straße war deshalb für etwas weniger als eine Stunde für den Verkehr gesperrt, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand.