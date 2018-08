Derzeit werden die Verkehrsinseln errichtet. - © FMT-Pictures/MW

Der neugeplante Kreisverkehr an der Kreuzung Kleßheimer Allee/Guggenmoosstraße in der Stadt Salzburg nimmt inzwischen Formen an, wie ein Lokalaugenschein am Mittwoch zeigt. Derzeit werden die ersten Verkehrsinseln zur Verkehrsführung installiert.