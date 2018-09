Jorge Lorenzo (r.) schaffte 68. Pole - © AFP

Der Spanier Jorge Lorenzo hat sich am Samstag auf seiner Ducati beim Motorrad-Grand-Prix von San Marino in Misano in der MotoGP-Klasse die Pole Position gesichert. Der Gewinner des Grand Prix von Österreich verwies seinen Markenkollegen Jack Miller um 0,287 Sek. auf Rang zwei. Der spanische WM-Leader Marc Marquez kam mit seiner Honda nur auf Position fünf. Valentino Rossi (Yamaha) wurde Siebenter.