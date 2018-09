Lotto-Ansturm auf Salzburgs Trafikanten: Bereits zehn Millionen Tipps registriert

Die Lotto-Ziehung heute Abend dürfte das Highlight des Lotto-Jahres 2018 werden. Es geht um insgesamt zehn Millionen Euro – ein Betrag, der in den vergangenen 32 Jahren seit es Lotto gibt, noch nicht allzu oft vorgekommen ist. Schon jetzt ist klar: Ein Solo-Sechser würde einen neuen Rekord-Sechser bringen.

Bereits zehn Millionen Tipps registriert

Bis Mittwochnachmittag gingen bei den Österreichischen Lotterien bereits rund zehn Millionen Tipps ein. „Wir rechnen damit, dass wir bis heute Abend etwas mehr als zwölf Millionen Tipps verzeichnen“, sagt Lotterien-Sprecher Günter Engelhart auf Anfrage von SALZBURG24.

Salzburger Trafikanten zufrieden

Die Salzburger Trafikanten seien jedenfalls sehr erfreut über den Ansturm, wie WKS-Fachgruppenobmann der Salzburger Trafikanten, Karl Schlager, schildert. „Seit gestern merken wir schon sehr deutlich den Zustrom auf die Trafikanten im ganzen Land. Der Höhepunkt wird erfahrungsgemäß heute am frühen Abend zwischen 16 und 18 Uhr sein“, so Schlager, der selbst „natürlich“ auch „einen kleinen Tipp“ abgegeben hat. Konkret wurden am Dienstagvormittag pro Sekunde bis zu 120 Tipps abgegeben, ein Wert der sich bis Mittwochabend verdoppelt könnte. Um 18.30 Uhr schließt die Lotto-Annahmestelle.

Wie wahrscheinlich ist ein Lotto-Sechser?

Dass der Sechsfachjackpot heute Abend um 18.47 Uhr auf ORF2 geknackt wird, ist übrigens sehr wahrscheinlich, denn: Aufgrund der Spielformel „6 aus 45“ gibt es insgesamt 8.145.060 verschiedene Tippvarianten. Die Österreichischen Lotterien rechnen, dass mit den erwarteten 12,1 Millionen abgegebenen Tipps etwa 80 Prozent all dieser Möglichkeiten (das wären etwa 6,5 Millionen) abgedeckt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auf einen (oder mehrere) Sechser liegt bei 80 Prozent, oder anders ausgedrückt: Bei 4:1

Hintergründe zu Lotto