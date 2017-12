Louvre bringt rund 250.000 Werke in Sicherheit

Hochwasser bedroht die Bilder im Louvre - © APA (Archiv/AFP)

Der letzte Kunstumzug des Louvre erinnert an ein dunkles Kapitel der Weltgeschichte. Mehrere Meisterwerke brachte das Museum Ende der 1930er Jahre während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis in Sicherheit, darunter die “Mona Lisa”. Diesmal zieht der Louvre rund 250.000 Werke aus seinen Lagern in der französischen Hauptstadt ab, um die Schätze vor den Hochwassern der Seine zu schützen.