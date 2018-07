LR Stefan Schnöll ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender im Verkehrsverbund

Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats Verkehrsverbund Landesrat Stefan Schnöll und Geschäftsführerin Allegra Frommer. - © Salzburger Verkehrsverbund

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll hat kürzlich den Vorsitz im Aufsichtsrat der Salzburger Verkehrsverbund GmbH (SVG) übernommen. “Mit dem Tarifwechsel am 1. Juli wurde bereits ein kleines Maßnahmenpaket für einen noch kundenfreundlicheren öffentlichen Verkehr in Salzburg umgesetzt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, so Schnöll.