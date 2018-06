Luchs-Paar in obersteirischem Tierpark bekam Zwillinge

“Besonders die Mutter hat die Kleinen gut geschützt. Jetzt sind die herzigen Jungtiere aktiv im Gehege unterwegs und für die Besucher zu sehen”, sagte Tierpflegerin Sonja Gollenz. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 75 Zentimetern ist der eurasische Luchs die größte Katzenart in Europa.

Die Elterntiere sind seit der Eröffnung 2015 in Mautern und auch die beiden Jungtiere sollen im obersteirischen Tierpark bleiben – sofern sie sich in ein bis zwei Jahren als ausgewachsene Tiere mit den Eltern vertragen. Welches Geschlecht die Zwillinge haben, wissen die Tierpfleger übrigens noch nicht. Dennoch soll am Dienstag via Facebook ein Aufruf zur Namensfindung erfolgen. Für Norbert und Nora ist es der erste Nachwuchs.

(APA)