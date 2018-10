“Lucretia” und “Edeldame” werden im Dorotheum versteigert

Die Versteigerung gilt als "kunsthistorische Sensation" - © APA (AFP)

Mit einer “kunsthistorischen Sensation” wirbt das Dorotheum in Wien für seine anstehende Alte-Meister-Auktion am 23. Oktober: Neben dem Bild “Lucretia” von Artemisia Gentileschi kommt nämlich auch Antonis van Dycks “Porträt einer Edeldame mit Papagei” zur erstmaligen Versteigerung, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Das Werk sei eine Neuentdeckung der Experten des Dorotheums.