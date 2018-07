Luftballon aus Oberösterreich landet in Australien

Der Ballon war vier Wochen in der Luft - © APA (AFP)

Ein Luftballon eines Kinderfestes in St. Willibald im Bezirk Schärding ist in Australien gelandet. Er legte rund 14.000 Kilometer Luftlinie in vier Wochen zurück. Das berichtete die BezirksRundschau in ihrer jüngsten Ausgabe. Der Luftballonstart war einer der Programmpunkte des Kindergartenfestes am 8. Juni.