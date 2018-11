“Luftg’selchter” Pfarrer aus OÖ war gut ernährt und rauchte

Der Mann liegt in einem Gruftraum unterhalb der Kirche - © APA (Wimmer)

Viele Geschichten und Mythen ranken um den “luftg’selchten” Pfarrer aus St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg), eine Mumie, die bereits 1830 in einem Fremdenführer erwähnt wurde. Am Sonntag haben Wissenschafter der Universität München, die sie zehn Monate lang untersuchten, neue Erkenntnisse präsentiert: Der Mann war zu Lebzeiten gut ernährt und frönte einem kleinen Laster, dem Pfeifenrauchen.