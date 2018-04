Luftmessung: Flughafen Salzburg erreicht Werte eines Kurorts

Sogar die strengen Grenzwert-Vorgaben für Kurorte unterschritten die Messungen am Salzburger Flughafen. Zu diesem Ergebnis kam ein Pilotprojekt des Salzburg Airport, bei dem an zwei Standorten über mehrere Monate ultrafeine Partikel gemessen wurden. Jeweils rund 150 Meter von Start- und Landebahn entfernt wurden an der Kendlerstraße und der Kröbenfeldstraße Daten erhoben.

Grenzwerte am Flughafen eingehalten

Am Standort Kendlerstraße wurden neben den ultrafeinen Partikeln auch eineinhalb Jahre lang Luftschadstoffe wie Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon gemessen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. “Die Grenzwerte des Immissionsschutzgesetz-Luft sowie des Ozongesetztes wurden bei den klassischen Luftschadstoffen eingehalten“, berichtet Alexander Kranabetter aus der Umweltabteilung des Landes Salzburg.

LHStv. Christian Stöckl über Ergebnis erleichtert

Kurios: Bei Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon wurden gar weitere eines Kurorts erreicht. Das Ergebnis hat selbst Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) „überrascht“, wie dieser in einer Aussendung gesteht. “Ich bin sehr erleichtert, dass sämtliche Grenzwerte eingehalten und sogar unterschritten wurden“, so Stöckl, der auch Aufsichtsradvorsitzender des Flughafen ist und sich mit dem Projekt hochzufrieden zeigt: “Das ist Zusammenarbeit auf höchsten Niveau zwischen Umweltabteilung des Landes, Naturwissenschaftlicher Fakultät der Uni Salzburg, Stadt Salzburg und Flughafen.“

Freilassings Bürgermeister regt Fortsetzung an

Josef Flatscher, Bürgermeister von Freilassing, stößt ins selben Horn wie Stöckl: “Auch ich bin von den Ergebnissen überrascht und hätte da eigentlich andere Zahlen erwartet.“ Flatscher könne sich auch eine Fortführung der Messungen vorstellen. “Ein grenzüberschreitendes INTERREG-Projekt mit EU-Finanzierung wäre interessant, damit wir die Belastungen nicht nur in Österreich, sondern auch direkt in unserer Stadt erfassen können.“