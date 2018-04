Lula meldete sich erstmals aus der Haft zu Wort

Er richtete sich in dem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Schreiben auch an seine Unterstützer, die vor dem Gefängnis in Curitiba ein Protestcamp errichtet haben. Lula dankte den Demonstranten für ihren “Widerstand” und ihre Solidarität.

Linke Aktivisten besetzten am Montag außerdem für mehrere Stunden ein Apartment in der Küstenstadt Guaruja, um gegen Lulas Inhaftierung zu protestieren. Das Apartment steht im Zentrum des Korruptionsskandals um Lula. “Lasst ihn frei, oder es wird keinen Frieden geben”, riefen die Demonstranten, unter ihnen Mitglieder einer Obdachlosenvereinigung. Lula galt als Favorit für die Präsidentschaftswahl im Oktober. Trotz seiner Inhaftierung ist er weiterhin der Spitzenkandidat der Arbeiterpartei.

Lula war im vergangenen Jahr wegen Verwicklung in einen weitverzweigten Korruptionsskandal und Geldwäsche verurteilt worden. Anfang April trat er seine Haftstrafe an. Dem Urteil zufolge ließ sich er sich während seiner Präsidentschaft von der Baufirma OAS eine Luxuswohnung in Guaruja sowie eine große Geldsumme in bar schenken. Der Baukonzern soll im Gegenzug bei Verträgen mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras begünstigt worden sein.

(APA/ag.)