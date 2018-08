Lungauer Bauernhaus ins Salzburger Freilichtmuseum “verpflanzt”

Der Werkstattleiter des Freilichtmuseums, Franz Greisberger, hat alles im Blick. Sein Team, hoch spezialisierte Handwerker, achten auf jedes noch so kleine Detail. Dass diese auch historisch richtig sind, darauf schaut Monika Brunner-Gaurek penibel, denn sie überwacht die “Verpflanzung” der Rainerkeusche von Ramingstein nach Großgmain.

Detailgetreue Nachbildung

Die Historikerin betont: “Zurzeit geht es hauptsächlich um die Innenausstattung. Zum Beispiel hat der Putzrestaurator neun verschiedene Farbschichten freigelegt. Diese Schablonenarbeiten machen wir jetzt in Stube und Schlafkammer nach. So hat das Haus in den 1920er- und 1930er-Jahren ausgesehen.”

1.500 Einzelteile im Lungauer Bauernhaus

Die letzten von Hand gefertigten Holznägel werden von Christian Enthammer eingeschlagen, 200 von ihnen hat er maßangefertigt. Und Werkstattleiter Greisberger betont: “Das ganze Bauwerk wurde im Lungau vermessen und gescannt. Jedes Stück, vom Balken bis zum Löffel, haben wir nummeriert, nach Großgmain gebracht und hier wieder zusammengesetzt. 1.500 Puzzle-Teile waren es schließlich. Das Ergebnis kann man jetzt schon von außen gut sehen.” Offiziell eröffnet wird das restaurierte Kleinbauernhaus im September.